Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gartenhausbrand - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Ein bislang unbekannter Täter setzte am frühen Sonntagmorgen ein an der Rennstraße gelegenes Gartenhaus in Brand. Das Feuer griff auf benachbarte Bäume und Sträucher über, die Hütte brannte in der Folge vollständig ab. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 30.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

