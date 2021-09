Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Renitenter Zigarettendieb geflüchtet - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein 39-jähriger Ladendetektiv eines Lebensmittelmarktes an der Stuttgarter Straße beobachtete am Freitagabend (24.09.2021) einen bislang unbekannten Mann dabei, wie dieser um 21.00 Uhr ein Päckchen Zigaretten in seine Hose steckte. An der Kasse bezahlte der mutmaßliche Dieb lediglich ein Getränk. Als der Detektiv ihn ansprach, schlug der Mann nach ihm und rannte in Richtung Ausgang. Dem Angestellten gelang es gemeinsam mit seinem 43-jährigen Kollegen, den Flüchtenden einzuholen und kurzzeitig festzuhalten. Während der folgenden Rangelei warf der Täter die Zigaretten weg, schlug nochmals nach den beiden Männern und konnte letztlich flüchten. Er wurde folgendermaßen beschrieben: Zirka 20 Jahre alt, 175 Zentimeter groß, dunkle Haare, schlanke Statur, war bekleidet mit einem schwarzen "Adidas" Oberteil mit weißen Streifen, Jeanshose, weißen Schuhen und schwarzer Basecap. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

