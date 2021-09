Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Handtasche geraubt - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bereits am Donnerstagmittag (23.09.2021) wurde eine Frau Opfer eines Raubdelikts an der Nürnberger Straße. Die 72-jährige Dame bemerkte gegen 12.30 Uhr eine männliche Person, die ihr von der Stadtbahnhaltestelle "Augsburger Platz" aus hinterherlief. Als sie an ihrer Haustür eingetroffen war, näherte sich der unbekannte Mann und entriss der Seniorin die Handtasche, die sie über ihrer Schulter trug. Anschließend rannte der Räuber wieder Richtung Augsburger Platz. Auf den Vorfall aufmerksam geworden, nahmen zwei Zeugen die Verfolgung des Täters auf und rannten ihm hinterher. Tatsächlich gelang es einem der Männer, den Flüchtenden in Tatortnähe einzuholen und zu Fall zu bringen. Hierbei konnte dem Täter der Geldbeutel wieder abgenommen werden, den er bereits aus der Handtasche entnommen hatte. Die Handtasche, eine schwarze Stofftasche, fehlt bislang. Der Räuber konnte abermals flüchten. Täterbeschreibung: 20 - 30 Jahre alt, zirka 160 Zentimeter groß, dunkle kurze Haare, schwarzer Vollbart, südländisches Erscheinungsbild. Zur Tatzeit war er mit einer hellen Jeans und einer rot/orangefarbenen Jacke bekleidet. Zeugen, insbesondere der couragierte Helfer, der dem Opfer den Geldbeutel wieder zurückbrachte, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

