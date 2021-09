Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Hochwertige Uhr vom Handgelenk gerissen - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Eine Unbekannte hat am Donnerstagabend (23.09.2021) einen 71 Jahre alten Passanten in der Liststraße beraubt. Die Täterin sprach den Senior gegen 17.20 Uhr an und soll plötzlich nach dem Handgelenk des Mannes gegriffen haben. Sie riss an der Armbanduhr, die einen Wert von mehreren Tausend Euro haben soll und flüchtete anschließend mit ihrer Beute die Liststraße entlang in Richtung Marienplatz. Die unbekannte Täterin soll 20 bis 30 Jahre alt und 160 bis 170 Zentimeter groß gewesen sein. Sie hatte eine stämmige bis kräftige Figur, ein südeuropäisches Erscheinungsbild und kurze, dunkle Haare, die zusammengebunden waren. Sie trug ein dunkles T-Shirt und eine lange Jeans. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

- Prüfen Sie, ob und welche Wertgegenstände Sie mitnehmen müssen.

- Straßenräuber wollen unerkannt bleiben. Beobachten Sie deshalb Ihre Umgebung und verdächtige Personen aufmerksam. Suchen Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen die Nähe anderer Personen(-gruppen). Oftmals lassen Täter von ihrem Vorhaben ab, wenn sie sich beobachtet fühlen bzw. sich die Situation geändert hat und das "Opfer" nicht mehr alleine ist.

- Leisten Sie Widerstand nur dann, wenn Sie sich dem Täter gegenüber körperlich überlegen fühlen und eine reelle Erfolgsaussicht besteht. Gerade als älterer Mensch könnten Ihnen bei aktiver Gegenwehr durch massive Gewaltanwendung oder durch einen Sturz erhebliche Gesundheitsschäden drohen.

Tipps für Opfer einer Raubstraftat:

- Versuchen Sie Ruhe zu bewahren.

- Prägen Sie sich nach Möglichkeit den oder die Täter und den Handlungsablauf genau ein.

- Bitten Sie Passanten und andere Beobachter der Straftat, sich als Zeuge zur Verfügung zu stellen; notieren Sie sich deren Personalien.

- Informieren Sie nach der Tat unverzüglich die Polizei.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de

