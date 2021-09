Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: E-Scooter gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Unbekannte haben am Donnerstag (23.09.2021) an der Rosensteinstraße einen E-Scooter im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen. Die Täter stahlen zwischen 11.00 Uhr und 14.00 Uhr das mit einem Schloss an einem Fahrradständer im Bereich einer Schule gesicherte Elektrokleinstfahrzeug des Herstellers Segway-Ninebot und flüchteten. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße unter der Rufnummer +4971189903200 zu melden.

