Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeug nach Unfall ausgebrannt

Stuttgart-Ost (ots)

Aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen ist ein Porsche am Donnerstagnachmittag (23.09.2021) an der Gaisburger Brücke nach einem Unfall in Brand geraten. Ein 29 Jahre alter LKW-Fahrer fuhr gegen 14.50 Uhr die Bundesstraße 10 in Richtung Esslingen entlang und bog an der Talstraße nach rechts in Richtung Stuttgart-Ost ab. Offenbar scherte dabei der Auflieger aus und streifte einen Porsche, der auf dem linken Abbiegestreifen an der roten Ampel stand. Aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen fing der Porsche daraufhin zu brennen an. Die alarmierte Feuerwehr löschte das Fahrzeug, während Rettungskräfte den 56-jährigen Porsche-Fahrer mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus brachten. Das Fahrzeug, das vollständig ausgebrannt war, musste abgeschleppt werden. Ersten Schätzungen zufolge soll ein Schaden von über 100.000 Euro entstanden sein. Während der Unfallaufnahme mussten die Beamten die Unfallstelle sperren, wodurch es teils zu massiven Verkehrsbeeinträchtigungen kam. Gegen 17.00 Uhr konnte die Gaisburger Brücke wieder freigegeben werden.

