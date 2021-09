Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnhäuser eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt/ -Birkach (ots)

Unbekannte sind am Dienstag oder Mittwoch (21. Bis 22.09.2021) in ein Mehrfamilienhaus am Dürnauer Weg eingebrochen, bei einem Einfamilienhaus an der Straße Im Haigner blieb es beim Versuch. Am Dürnauer Weg hebelten die Einbrecher am Mittwoch, zwischen 06.45 Uhr und 22.40 Uhr, eine Terrassentür auf, durchwühlten mehrere Zimmer und stahlen Schmuck im Wert von etwa 1000 Euro. An der Straße Im Haigner hebelten die Täter zwischen Dienstag, 16.00 Uhr und Mittwoch, 07.40 Uhr, ebenfalls eine Terrassentür auf und durchwühlten Kommoden und Schränke. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen stahlen sie nichts. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell