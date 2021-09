Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Schule und Firmengebäude eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen/-Nord (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch (22.09.2021) in eine Schule im Gewann Hengstäcker und in ein Firmengebäude an der Nordbahnhofstraße eingebrochen. Im Gewann Hengstäcker stiegen die Einbrecher zwischen 22.00 Uhr und 06.30 Uhr über aufgehebelte Fenster in mehrere zum Schulkomplex gehörende Gebäude. Sie brachen Schränke auf, durchwühlten sie und erbeuteten eine Axt und einen Bolzenschneider. In einem der Gebäude sprühten sie noch den Inhalt eines Feuerlöschers umher und stießen Tische um. An der Nordbahnhofstraße gelangten die Täter zwischen 23.20 Uhr und 06.45 Uhr auf unbekannte Weise in das Gebäude. In der Cafeteria brachen sie zwei Kaffeeautomaten auf und stahlen daraus das Bargeld in unbekannter Höhe. Zeugen werden gebeten, sich im Fall Hengstäcker unter der Rufnummer +4971189903400 an das Polizeirevier 4 Balinger Straße und im Fall Nordbahnhofstraße an das Polizeirevier 2 Wolframstraße unter der Rufnummer +4971189903200 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell