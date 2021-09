Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autospiegel beschädigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch (22.09.2021) an mehreren Autos, die in der Rosenaustraße geparkt waren, die Außenspiegel beschädigt. Ein 31 Jahre alter Besitzer eines VW Polo entdeckte die Beschädigungen an seinem Fahrzeug am frühen Morgen gegen 04.50 Uhr. Später stellte eine Zeugin weitere beschädigte Fahrzeuge fest und rief die Polizei. Die alarmierten Beamten entdeckten insgesamt neun Fahrzeuge verschiedener Marken, an denen immer der rechte Außenspiegel beschädigt war. Der Schaden kann bislang nicht beziffert werden. Den bisherigen Ermittlungen zufolge liegt der Tatzeitraum zwischen 20.00 Uhr und 04.50 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell