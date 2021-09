Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen rabiaten Dieb festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagabend (21.09.2021) einen 39 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, einem 42-Jährigen die Wodkaflasche gestohlen und ihn geschlagen zu haben. Der 42-Jährige hielt sich gegen 21.10 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz auf, als der 39 Jahre alte Tatverdächtige ihn unvermittelt körperlich angegangen haben soll. Bei dem folgenden Streit soll der 39-Jährige offenbar auf sein Gegenüber eingeschlagen und dazu auch dessen Gehhilfe genutzt haben; im Verlauf des Streits soll er zudem dessen Wodkaflasche an sich genommen haben. Anschließend ging er mit der Wodkaflasche davon. Alarmierte Polizeibeamte trafen den Tatverdächtigen bei ihrer Fahndung im Bereich der Kegelenstraße an und nahmen ihn fest. Der 39 Jahre alte griechische Staatsbürger wird im Laufe des Mittwochs (22.09.2021) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

