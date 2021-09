Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagnachmittag (21.09.2021) einen 53 Jahre alten Mann festgenommen, dem vorgeworfen wird, am Arnulf-Klett-Platz Rauschgift verkauft zu haben. Die Beamten nahmen den 53-Jährigen gegen 14.10 Uhr nach einem Rauschgiftgeschäft fest und fanden bei ihm 35 Euro mutmaßliches Dealergeld sowie eine Tablette eines Substitutionsmittels, für das er kein Rezept vorweisen konnte. Bei der anschließenden Durchsuchung seines Zimmers entdeckten die Beamten weitere Substitutionsmedikamente sowie 230 Euro mutmaßliches Dealergeld. Der Tatverdächtige mit italienischer Staatsangehörigkeit wird am Mittwoch (22.09.2021) im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens einem zuständigen Richter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell