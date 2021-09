Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 56-Jähriger beraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Zwei unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch (22.09.2021) einen 56 Jahre alten Mann in der Hauptstätter Straße ausgeraubt. Die beiden Täter griffen den Mann gegen 03.30 Uhr unvermittelt an, brachten ihn zu Boden und schlugen und traten mehrfach auf ihn ein. Im weiteren Verlauf stahl einer der Täter den Geldbeutel des Mannes aus dessen Hosentasche, in dem sich über 100 Euro Bargeld und mehrere Ausweisdokumente befanden. Die beiden Räuber flüchteten anschließend mit der Beute. Ein Täter soll zwischen 20 und 30 Jahre alt, schlank und zirka 175 Zentimeter groß gewesen sein. Er trug sehr kurze Haare, möglicherweise eine Glatze und war mit einem grauen Pullover bekleidet. Der andere Täter soll ebenfalls zwischen 20 und 30 Jahre alt, schlank bis hager und rund 180 Zentimeter groß gewesen sein. Er trug die Haare ebenfalls sehr kurz und war mit einem dunklen Jogginganzug bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

