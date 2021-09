Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Diebe stehlen Auspuffanlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag (18.09.2021) vom Gelände eines Autohauses an der Ulmer Straße Auspuffanlagen gestohlen. Mehrere Täter montierten gegen 00.40 Uhr die Auspuffanlagen zweier Autos ab. Ersten Ermittlungen nach sollen sie diese später gegen 05.00 Uhr in einen mutmaßlich dunklen BMW, älteren Modells mit bulgarischem Kennzeichen, eingeladen haben. Es entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier 5 Ostendstraße unter der Telefonnummer +4971189903500 zu wenden.

