Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unklarer Unfallhergang - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Nach einem Unfall in der Kirchheimer Straße, bei dem sich am Montag (20.09.2021) ein Pedelec-Fahrer schwer verletzt hat, machen die Unfallbeteiligten nun unterschiedliche Angaben. Der 47 Jahre alte Pedelec-Fahrer war gegen 13.45 Uhr in der Kirchheimer Straße auf dem abgetrennten Rad- und Fußgängerweg in Richtung Heumaden unterwegs. Eine 74-jährige Fahrerin eines weißen Skoda Fabia, die in der Kirchheimer Straße in Richtung Silberwald unterwegs gewesen war, bog zeitgleich nach rechts in die Rankestraße ein. Im weiteren Verlauf machen die beiden Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben. Beide sollen abgebremst haben, als sie sich gegenseitig bemerkt hatten. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, soll der Pedelec-Fahrer so stark abgebremst haben, dass er zu Boden stürzte. Zu einem Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen kam es nicht. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten 47-Jährigen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell