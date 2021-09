Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntagmorgen (19.09.2021) einen 39 Jahre alten Mann festgenommen, der in ein Geschäft an der Kronenstraße sowie in eine Bäckerei am Arnulf-Klett-Platz eingebrochen sein soll. Ein Passant alarmierte gegen 09.10 Uhr die Polizei, nachdem er eine eingeschlagene Schaufensterscheibe bei dem Geschäft an der Kronenstraße bemerkt hatte. Als die Beamten bei der Tatörtlichkeit ankamen, sahen sie neben verstreuten Kleidungsstücken auch einen Mann in dem Laden stehen. Die Beamten betraten daraufhin das Geschäft und nahmen ihn fest. Weitere Kräfte, unter anderem auch die Hundeführerstaffel umstellten das Gebäude und durchsuchten es nach etwaigen Mittätern. Die Beamten konnten keine weiteren Personen in dem Gebäude feststellen. Ermittlungen ergaben, dass der 39-Jährige auch im Verdacht steht, zwischen 20.00 Uhr und 06.00 Uhr in eine Bäckerei am Arnulf-Klett-Platz eingebrochen zu sein. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden sie einen dort gestohlenen Schlüsselbund. Der 39-Jährige, der bereits einschlägig wegen Eigentumsdelikten bekannt ist, hatte bis Ende April eine Haftstrafe verbüßt. Der kroatische Staatsbürger wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Montag (20.09.2021) einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

