Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Altkleidercontainer in Brand gesetzt - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (17.09.2021) einen 40 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der in der Giebelstraße einen Kleidercontainer angezündet haben soll. Anwohner alarmierten gegen 18.40 Uhr die Feuerwehr und die Polizei, als sie den brennenden Container bemerkten. Während die Feuerwehr den Brand löschte, gingen weitere Anrufe ein. Offenbar hatte sich eine Gruppe aus drei Personen in Richtung Stuttgart-Hausen entfernt. Unter ihnen war auch ein 40-jähriger Mann, der auf dem Weg versucht haben soll, Wahlplakate anzuzünden. Die Beamten kontrollierten daraufhin in der Gerlinger Straße den Tatverdächtigen und seine Begleiter im Alter von 29 und 42 Jahren, die allesamt alkoholisiert waren. Im Laufe der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht gegen den 40 Jahre alten Mann. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten seine beiden Begleiter wieder auf freien Fuß. Die Polizisten nahmen den 40-Jährigen in Gewahrsam und setzten ihn am Samstagmorgen (18.09.2021) wieder auf freien Fuß.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell