Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Mehrfamilienhäuser eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost/ -Vaihingen/ - Feuerbach/ -Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte sind zwischen Donnerstag und Sonntag (16.09.21 bis 19.09.2021) in Mehrfamilienhäuser an der Nürnberger Straße, der Leobener Straße, der Lombacher Straße und der Landhausstraße eingebrochen. An der Nürnberger Straße gelangten Einbrecher am Samstag, zwischen 14.00 Uhr und 18.00 Uhr, auf unbekannte Weise in das Haus, wo sie die Tür einer Hochparterrewohnung aufhebelten. Sie durchwühlten Schränke sowie Schubladen und stahlen Bargeld, Schmuck und eine schwarze Jacke im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Ein Nachbar bemerkte zwischen 15.00 Uhr und 15.30 Uhr zwei unbekannte Männer, die das Haus in Richtung S-Bahnhaltestelle verließen, aber nicht näher beschrieben werden können. An der Leobener Straße gelangten Unbekannte im Zeitraum von Donnerstag, 19.30 Uhr bis Sonntag, 21.45 Uhr, auf bislang ungeklärte Weise in das Haus und in die Obergeschosswohnung und erbeuteten Bargeld in Höhe von über tausend Euro. An der Lombacher Straße gelangten die Einbrecher am Freitag zwischen 13.30 Uhr und 15.40 Uhr auf nicht abschließend geklärte Weise in das Gebäude, hebelten eine Tür auf und öffneten Schränke, Schubladen und Kommoden. Sie stahlen unter anderem Schmuck, Goldmünzen und Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro. Einem Zeugen fielen zwei Männer auf, die sich in verdächtiger Weise in der Nähe des Hauses aufhielten. Einer soll 30 bis 35 Jahre alt, 180 Zentimeter groß und kräftig sein. Er hatte schwarze, an den Seiten kurzrasierte Haare und trug einen grünen Pullover. Der zweite soll etwa 50 Jahre alt, ebenfalls 180 Zentimeter groß und kräftig sein. Er soll eine beginnende Glatze am Hinterkopf haben und trug eine schwarze Lederjacke und eine braune Hose. An der Landhausstraße alarmierte ein Zeuge die Polizei, als er am Sonntag, gegen 17.00 Uhr, zwei Personen dabei beobachtete, wie diese ein Erdgeschossfenster eintraten. Nachdem die Täter die Räumlichkeiten durchsucht hatten, flüchteten sie mit einer geringen Menge Bargeld. Die beiden sollen 170 bis 180 Zentimeter groß und schlank gewesen sein. Sie hatten dunkle Haare und trugen Jogginghosen. Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu wenden.

