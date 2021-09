Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bei Auseinandersetzung Armbanduhr weggerissen - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 23-jähriger Mann wurde am frühen Sonntagmorgen (19.09.2021) um 0.50 Uhr im Oberen Schlossgarten von einer sechs- bis achtköpfigen Personengruppe angegriffen, geschlagen und getreten. Dabei wurde ihm angeblich auch seine neuwertige Smart-Watch vom Handgelenk gestohlen. Zwei 23-jährige mutmaßlich Tatbeteiligte wurden von Polizeibeamten noch in der Nähe beim Eckensee zunächst vorläufig festgenommen und später wieder entlassen. Die fehlende Uhr konnte bei ihnen nicht aufgefunden werden, einer hatte allerdings eine Kleinstmenge Marihuana in seiner Jackentasche. Der angegriffene 23-Jährige konnte keine näheren Angaben zu den Tätern machen oder weitere sachdienliche Hinweise geben. Er musste aufgrund der erlittenen Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. Zeugenhinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778.

