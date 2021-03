Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Unfall beim Abbiegen - zwei Menschen verletzt

Willich (ots)

Am Mittwoch fuhr ein 58-jähriger Pkw-Fahrer aus Korschenbroich (deutsch) gegen 06.30 Uhr auf der Korschenbroicher Straße aus Richtung Hülsdonkstraße. An der Kreuzung Dietrich-Bonhoeffer-Straße bog er in diese ab und missachtete dabei die Vorfahrt eines entgegenkommenden Kleintransporters. Dessen Fahrer, ein 56-jähriger Mann aus Dülmen, konnte den Zusammenstoß nicht verhindern. Der in seinem Pkw eingeklemmte Korschenbroicher wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit. In Folge der Kollision erlitten der 58-Jährige schwere und der 56-Jährige leichte Verletzungen. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Unfallstelle blieb bis etwa 09.00 Uhr gesperrt. /wg (225)

