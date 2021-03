Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Radfahrer bei Dooring-Unfall leicht verletzt- Polizei sucht nach Fahrer eines Lieferwagens

Kempen: (ots)

Leicht verletzt wurde ein 14-jähriger Radfahrer aus Kempen bei einem sogenannten Dooring-Unfall. Nach Angaben des Jugendlichen, der erst später die Polizei informierte, war er am Dienstag gegen 14:00 Uhr mit einem Fahrrad I auf der Nansenstraße unterwegs. Hier habe ein Kastenwagen gestanden und der Fahrer habe die Türe geöffnet. Dadurch sei er mit der Fahrertüre des Fahrzeugs kollidiert. Er stürzte und wurde dadurch leicht verletzt. Der Fahrer des Kastenwagens habe daraufhin mit seinem Handy eine Person angegeben. Mit diesem Angerufenen sprach auch der Jugendliche. Dann entfernten sich beide Unfallbeteiligte, ohne Personalien ausgetauscht zu haben. Die Polizei bitte um Hinweise auf den Kastenwagenfahrer unter der Rufnummer 02162 /377-0. Wir appellieren noch einmal an alle Autofahrerinnen und -fahrer: Vergewissern Sie sich vor dem Öffnen ihrer Autotür, dass Sie niemanden gefährden, der an Ihren Fahrzeug vorbei will. Denken Sie an den "Holländischen Griff", der automatisch sicherstellt, dass Sie sich vor dem Öffnen der Tür umschauen. Informationen zu diesem Griff finden Sie hier: https://viersen.polizei.nrw/artikel/behalte-deine-tuer-im-griff-mit-dem-hollaendischen-griff /ah (222)

