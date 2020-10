Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkrs. KN) Wohnhausbrand 13.10.2020

Engen (ots)

Sachschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro ist am Dienstagabend bei einem Wohnhausbrand in der Hewenstraße entstanden. Gegen 20.00 Uhr war das Feuer von einem Zeugen gemeldet worden. Die Freiwilligen Feuerwehren Engen, Anselfingen, Welschingen und Zimmerholz löschten bis in die Nacht hinein. Bei dem Wohnhaus handelt es sich um einen Neubau, eine Wohnung war seit wenigen Tagen bewohnt. Die Höhe des Inventarschadens konnte bislang nicht beziffert werden. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

