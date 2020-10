Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Fahrbahnverengung führt zu Unfall mit ca. 6.000EUR Sachschaden (14.10.2020)

Konstanz (ots)

Sachschaden in Höhe von ca. 6.000EUR entstand am heutigen Morgen gegen 06:30 Uhr in der Reichenaustraße bei einem Verkehrsunfall. Der 47-jährige Fahrer eines Audi sah die durch eine Baustelle verengte Fahrbahn zu spät. Er kollidierte mit zwei Warnbaken und streifte einen neben ihm fahrenden Renault. Sowohl die beiden Autos, als auch die Warnbaken wurden beschädigt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

