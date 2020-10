Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gaienhofen, Lkrs. KN) Fahrradfahrer prallt gegen Fußgänger (13.10.2020)

Gaienhofen (ots)

Leicht verletzt wurde ein 56-jähriger Fußgänger am Dienstagabend gegen 21.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf dem Rad- und Fußweg zwischen Gaienhofen und Hemmenhofen. Ein aus Richtung Gaienhofen kommender 38-jähriger Radfahrer benutzte zur Beleuchtung lediglich sein Handy, welches er in der Hand hielt. Über eine Beleuchtung verfügte das Fahrrad ansonsten nicht. Aufgrund dessen erkannte er den Fußgänger, der mit seiner Familie unterwegs war, zu spät und kollidierte mit diesem. Der 56-Jährige kam zu Fall und verletzte sich am Kopf. Von einem Rettungsdienst wurde der Passant zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme nahmen die Polizisten Atemalkoholgeruch bei dem Radfahrer wahr und führten einen Alkoholtest durch. Nachdem dieser einen Wert von über 0,8 Promille ergab, veranlassten die Beamten eine ärztliche Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus.

