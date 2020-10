Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen) Filialleiterin eines Discounters geschlagen und Marktmitarbeiter beleidigt (13.10.2020)

Bräunlingen (ots)

Wegen des Tatbestandes einer vorsätzlichen Körperverletzung, wegen Beleidigung und wegen des Verdachts des versuchten Ladendiebstahls, begangen am Dienstagnachmittag in einem Discounter in der Hüfinger Straße, muss sich ein 32-jähriger Mann nun in einem Strafverfahren verantworten. Der Mann betrat kurz vor 13 Uhr den Discounter und begab sich anschließen mit verschiedenen Waren zur Kasse. Dort steckte er eine kleine Flasche Wodka in die Tasche, ohne diese zum Kassieren auf das Kassenband zu legen. Darauf angesprochen, beleidigte der 32-Jährige die Kassiererin mit dem Wort "Schlampe" und legte die zuvor eingesteckte Wodkaflasche auf die Kasse. Der anschließenden Aufforderung der Discounter-Mitarbeiterin, den Markt zu verlassen, leistete der Mann nicht Folge. Auch als die Filialleiterin und ein weiterer Marktmitarbeiter hinzukamen, sträubte sich der 32-Jährige handgreiflich, beleidigte die Discounter-Mitarbeiter mehrfach und schlug schließlich mit einer mit Konservendosen gefüllten Tasche nach der Filialleiterin. Diese wurde von der schweren Tasche an der Schulter getroffen und dabei leicht verletzt. Anschließend verließ der Mann den Markt, wurde aber kurze Zeit später von einer verständigten Polizeistreife aufgegriffen. Nun erwartet den 32-Jährigen ein entsprechendes Strafverfahren.

