Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Container und Radlader aufgebrochen

Olpe (ots)

In der Zeit von Samstag (11. April, 13 Uhr) bis Dienstag (14. April, 6.45 Uhr) drangen unbekannte Täter in ein umzäuntes Baustellengelände in Rosenthal ein und öffneten gewaltsam zwei Baucontainer sowie einen Radlader. Den Radlader schlossen sie zwar kurz, entwendeten jedoch hieraus lediglich Elektronikteile. Die Schlösser der Container brachen sie auf und stahlen mehrere Werkzeuge. Sowohl der Wert der Beute als auch der Sachschaden am Container und Radlader liegen im vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

