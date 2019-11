Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Wohnungseinbruch

Am Dienstag, 05. November 2019, kam es zwischen 14.45 und 19.55 Uhr in der Rosenstraße zu einem Wohnungseinbruch. Ein bislang unbekannter Täter drang gewaltsam in das Haus ein. Bislang ist nicht bekannt, ob er auch Diebesgut erlangte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494-1536) entgegen.

Lohne - Wohnungseinbruch

Am Dienstag, 05. November 2019, kam es zwischen 16.15 und 20.00 Uhr in der Straße Waoterlaoge zu einem Wohnungseinbruch. Ein bislang unbekannter Täter drang gewaltsam in das Wohnhaus ein und durchsuchte es nach Wertgegenständen. Er konnte Bargeld und Schmuck erlangen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

