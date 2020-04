Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Brand in Sägewerk

Olpe (ots)

In einem Sägewerk in Neuenkleusheim wurde um 2.26 Uhr ein Feuer festgestellt. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand ein Großteil des Gebäudekomplexes in Flammen. Zwei Hallen brannten komplett aus. Nach vorläufiger Schätzung entstand ein Sachschaden im Millionen-Bereich.

Die Löscharbeiten der circa 150 Feuerwehrkräfte dauern bis auf weiteres an. Einige Gebäudeteile müssen mit einem Bagger eingerissen werden.

Nach derzeitigem Stand wurden keine Personen verletzt. Der Brandermittler der Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Die L711 zwischen Neuenkleusheim und Kruberg ist gesperrt.

