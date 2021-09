Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Versuchte räuberische Erpressung - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Zwei 23- und 32-jährige Männer wurden am Samstag (18.09.2021) gegen 07.05 Uhr im Vorraum einer Bank offenbar von einem Unbekannten bedroht und zur Herausgabe von Geld aufgefordert. Der 23-Jährige war gerade dabei, an einem Bankautomaten Geld abzuheben, als der unbekannte Täter ihn plötzlich von hinten ansprach und Geld forderte. Als er sich umdrehte, schlug der Täter mit einer Flasche auf ihn ein, woraufhin es zu einem Gerangel kam. Danach gelang es dem Geschädigten, aus der Bank zu flüchten, obwohl der Unbekannte versuchte, ihn mit der mittlerweile abgebrochenen Flasche anzugreifen. Der 23-Jährige erlitt bei dem Vorfall Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Täter wandte sich dann einem 32-jährigen Mann zu, der sich ebenfalls im Vorraum der Bank befand und wollte diesen zwingen, Geld abzuheben und auszuhändigen. Auch diesem Geschädigten gelang schließlich die Flucht, obwohl der Täter mit der abgebrochenen Flasche in Richtung des 32-Jährigen stach und ihm dabei leichte Verletzungen zufügte. Der Täter soll zirka 180 cm groß, schlank, 25 bis 30 Jahre alt und dunkelhäutig sein sowie sehr kurze Haare haben. Er trug ein schwarzes Oberteil und eine dunkle Hose. Während der Tat hatte er einen blauen Mund-Nasen-Schutz aufgesetzt und hielt sich ein graues Tuch oder T-Shirt vor sein Gesicht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell