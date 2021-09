Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorradfahrer auf Pkw geprallt - ein Leichtverletzter

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagabend (17.09.2021) gegen 21.45 Uhr auf der Bundesstraße 10/27 auf Höhe des Bahnhofs Zuffenhausen ereignet hat, ist ein 30-jähriger Motorradfahr leicht verletzt geworden. Der stadteinwärts fahrende 30-jährige alkoholisierte Biker fuhr mit seiner Yamaha auf einen vor ihm fahrenden Pkw Audi eines 39-jährigen Fahrers auf und kam dabei zu Fall. Er kam mit leichten Verletzungen in eine Stuttgarter Klinik. An den beiden Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, entstand Sachschaden in Höhe von zirka 12.000 Euro. Der Führerschein des 30-Jährigen wurde einbehalten. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Stuttgart bis um 23.10 gesperrt, weshalb sich ein größerer Rückstau bildete.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell