Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfallverursacher geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, bei dem am Freitagmorgen (17.09.2021) in der Merzenstraße mutmaßlich der Fahrer eines Transporters ein parkendes Auto beschädigt hat. Der unbekannte Fahrer soll gegen 06.30 Uhr die Merzenstraße in Richtung Kapfenburgstraße befahren und dabei einen auf Höhe Hausnummer 27 geparkten Renault Trafic gestreift haben. Anschließend fuhr er weiter ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro gekümmert zu haben. Der Transporter soll eine helle Farbe gehabt und einen Anhänger mitgeführt haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 8 Kärntner Straße zu melden.

