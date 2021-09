Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Kollision zwischen zwei Motorrädern - 58-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt

Freiburg (ots)

Ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer befuhr mit seiner Sozia am Sonntag, 05.09.2021, gegen 13.50 Uhr, die Kreisstraße 6352 von Kürnberg kommend in Richtung Gersbach. Ausgangs einer Rechtskurve kam er wohl zu weit nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte, trotz eines Ausweichversuches, mit einem entgegenkommenden 58-jährigen Motorradfahrer und dessen 50-jährigen Mitfahrerin. Der 58-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik nach Zürich geflogen, wo er Stunden später seinen schweren Verletzungen erlag. Die 50-Jährige Mitfahrerin wurde schwer verletzt von einem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik nach Basel geflogen. Der 16-Jährige Leichtkraftradfahrer sowie seine 17-jährige Mitfahrerin wurden nicht verletzt. Beide Motorräder waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Kreisstraße war mehrere Stunden voll gesperrt.

