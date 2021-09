Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental: Cabrio überschlägt sich - 53-jähriger Fahrer tödlich verletzt

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 05.09.2021, gegen 16.10 Uhr, befuhr ein 53-Jähriger mit seinem Cabrio die Landstraße 131 bergwärts von Neuenweg kommend in Richtung Böllen / Schönau. In einer Linkskurve kam er aus hier nicht bekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine steil ansteigende Böschung und überschlug sich. Der 53-Jährige wurde unter seinem Cabrio eingeklemmt und erlag vor Ort seinen schweren Verletzungen. Während der Unfallaufnahme war die Landstraße 131 mehrere Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell