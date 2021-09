Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental: Feuerwehrfahrzeug auf Einsatzfahrt verunglückt - zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Auf der Anfahrt zu einem schweren Verkehrsunfall verunglückte am Sonntag, 05.09.2021, gegen 16.35 Uhr, ein Löschfahrzeug der Feuerwehr. Zwei Feuerwehrleute wurde dabei leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte Beide in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr befuhr unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten die Landstraße 139 von Holl kommend in Richtung Bürchau und bei Starkregen kam der Fahrer des Löschfahrzeuges in einer Linkskurve wohl nach rechts von der Fahrbahn ab, übersteuerte das Fahrzeug und kam im weiteren Verlauf nach links von der Fahrbahn ab, wo das Fahrzeug auf die rechte Seite kippte. Der entstandene Sachschaden am Löschfahrzeug dürfte nicht unerheblich sein.

