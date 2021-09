Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrskontrollen

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (16.09.2021) an der Cannstatter Straße Verkehrskontrollen durchgeführt und dabei ihr Augenmerk auf Rotlichtverstöße, die Gurtanlegepflicht und Mobiltelefonnutzung gelegt. Die Beamten kontrollierten zwischen 16.00 Uhr und 18.00 Uhr den Verkehr aus Richtung Neckartor in Fahrtrichtung Bad Cannstatt und stellten dabei über 60 Verkehrsverstöße fest. Darunter fielen 18 Rotlichtfahrten, 18 Verstöße gegen die Gurtanlegepflicht und 25 unerlaubte Mobiltelefonnutzungen. Ein Verkehrsteilnehmer musste seine Fahrt beenden, als die Beamten feststellten, dass er ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Ein weiterer war mit derart abgefahrenem Reifen unterwegs, dass die Verkehrspolizisten die Weiterfahrt erst nach einem Reifenwechsel wieder erlaubten. In insgesamt fünf Fällen erhoben die Beamten Sicherheitsleistungen. Alle betroffenen Fahrer müssen nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen.

