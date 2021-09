Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn kollidiert

Stuttgart-Nord (ots)

Ein 42 Jahre alter BMW-Fahrer ist am Donnerstag (16.09.2021) an der Nordbahnhofstraße mit einer Stadtbahn der Linie U12 zusammengestoßen. Der 42-Jährige befuhr gegen 17.25 Uhr die Nordbahnhofstraße in stadtauswärtiger Richtung. An der Einmündung zur Rosensteinstraße wollte dieser offenbar wenden und kollidierte mit der Stadtbahn der Linie U12, die in gleicher Richtung unterwegs war. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist niemand verletzt worden. Bei dem Unfall entstand ersten Schätzungen zufolge ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro. Der Bahnverkehr blieb bis etwa 18.15 Uhr gesperrt.

