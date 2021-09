Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfall beim Abbiegen

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Ein 39 Jahre alter Fahrradfahrer hat am Mittwoch (15.09.2021) nach einem Zusammenstoß mit einem Auto schwere Verletzungen erlitten. Der ebenfalls 39 Jahre alte VW-Fahrer fuhr gegen 17.30 Uhr die Solitudestraße in Richtung Schloss Solitude entlang und wollte nach links in den Hänflingweg abbiegen. Dabei fuhr er über den Radfahrstreifen, auf dem in diesem Moment der Fahrradfahrer in Richtung Weilimdorf unterwegs war. Der Radfahrer fuhr gegen den VW, stürzte und verletzte sich schwer. Alarmierte Rettungskräfte brachten den verletzten Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

