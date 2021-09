Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher erbeuten Uhren und Schmuck - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Unbekannte sind am Mittwoch (15.09.2021) in eine Wohnung am Löwen-Markt eingebrochen und haben Uhren und Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen. Die Täter gelangten zwischen 11.55 Uhr und 13.30 Uhr auf unbekannte Weise in das Mehrfamilienhaus. Im Dachgeschoss brachen sie die Tür zu einer Wohnung auf, durchsuchten die Zimmer und flüchteten unerkannt mit ihrer Beute. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

