Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Pedelec-Dieb festgenommen

Stuttgart-Süd (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (15.09.2021) einen 39 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, an der Olgastraße ein Pedelec im Wert von über tausend Euro gestohlen zu haben. Ein aufmerksamer Anwohner beobachtete gegen 15.20 Uhr, wie der 39-Jährige zusammen mit seinem 41-jährigen Begleiter offenbar in verdächtiger Weise um abgestellte Zweiräder herumschlich und alarmierte daraufhin die Polizei. Der 39-Jahre alte Mann soll dann auf bislang unbekannte Weise das Schloss eines Pedelecs geöffnet haben und damit in Richtung Olgaeck davongefahren sein. Sein Begleiter ging zu Fuß in dieselbe Richtung weg. Dank Video- und Fotoaufzeichnungen des Zeugen gelang es den Polizeibeamten, im Rahmen der Fahndung den 39-jährigen Tatverdächtigen an der Hauptstätter Straße auf Höhe der Leonhardskirche festzunehmen. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten unter anderem auch ein griffbereit mitgeführtes Taschenmesser. Kurze Zeit später stellten sie an der Wilhelmsstraße seinen 41-jährigen Begleiter fest, den sie nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß setzten. Der 39-jährige rumänische Staatsangehörige wird noch im Laufe des Donnerstags (16.09.2021) auf Antrag der Staatsanwaltschaft im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens dem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell