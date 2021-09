Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochnachmittag (15.09.2021) einen 37 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Umfangreiche Ermittlungen führten die Beamten auf die Spur des 37-jährigen Mannes, der bereits wegen zwei Vollstreckungshaftbefehlen zur Festnahme ausgeschrieben war. Die Beamten beobachteten ihn gegen 14.00 Uhr dabei, wie er in der Rosenstraße mit Rauschgift gehandelt haben soll und kontrollierten daraufhin den 29 Jahre alten mutmaßlichen Käufer. Die Polizisten fanden eine Kleinstmenge an Marihuana und setzten den Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung beim 37-Jährigen entdeckten die Beamten unter anderem knapp 300 Gramm Cannabis sowie über zehn Ecstasy-Tabletten. Sie beschlagnahmten die aufgefundenen Betäubungsmittel sowie mutmaßliches Dealergeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. Der 37-jährige Algerier ist im Laufe des Donnerstags (16.09.2021) dem zuständigen Haftrichter vorgeführt worden, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen weiteren Haftbefehl erließ und diesen in Vollzug setzte.

