POL-NMS: 210809-1-pdnms Körperliche Auseinandersetzung im Ruthenberg

Neumünster, Zeugen gesucht

Neumünster (ots)

Am 07.08.2021 gegen 23.15 Uhr kam es in der Otto-Dix-Straße in Neumünster zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Im Laufe dieser Auseinandersetzung wurden Flaschen geworfen, ein 47 jähriger Mann wurde hierbei so schwer verletzt, dass er stationär im FEK Neumünster aufgenommen werden musste. Sein 23 jähriger Kontrahent wurde vorläufig festgenommen, nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt.

Zum Hintergrund der Auseinandersetzung ist derzeit noch nichts bekannt, die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Die Kriminalpolizei Neumünster sucht jetzt nach Zeugen der Auseinandersetzung, diese melden sich bitte bei der Polizei Neumünster unter der Rufnummer 043219450.

