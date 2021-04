Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen nach Unfall in der Wachsbleiche gesucht

Osnabrück (ots)

Am Mittwochmorgen ist es auf der Kreuzung Wachsbleiche/Pagenstecherstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 11 Uhr befuhr eine 68-Jährige mit einem grauen VW Passat die Wachsbleiche in Richtung Stüvestraße. Ein 58-Jähriger befuhr mit seinem grauen VW Touran die Stüvestraße in Richtung Pagenstecherstraße. Im Kreuzungsbereich stießen beide Fahrzeuge plötzlich zusammen. Bei der Kollision wurde niemand verletzt. Die Beteiligten machten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Die Polizei bittet daher Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter 0541/327 2215 zu melden.

