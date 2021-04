Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: Täterfestnahme nach Straßenraub - Zivilcourage durch Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Freitagnachmittag ist es in der Osnabrücker Innenstadt zu einem Straßenraub gekommen. Eine 22-jährige Fußgängerin aus Osnabrück war gegen 17.25 Uhr in der Straße "An der Katharinenkirche" unterwegs, als eine unbekannte Person sie plötzlich von hinten attackierte und versuchte ihren Rucksack und zwei Halsketten zu stehlen. Die Osnabrückerin wehrte sich gegen den Angreifer, wurde dabei jedoch von dem Täter geschubst und stürzte zu Boden. Zwei Passanten wurden auf die Situation aufmerksam und eilten zur Hilfe. Der Angreifer flüchtete in Richtung Heger-Tor-Wall und wurde von dem Opfer sowie mehreren Zeugen verfolgt. Dabei stellten sie fest, dass der Mann in einem Hinterhof offenbar seine Kleidung wechselte. Die 22-jährige stellte sich dem 19 Jahre alten Täter erneut in den Weg, um seine Flucht zu verhindern. Dabei stieß sie der Unbekannte wiederholt zur Seite und flüchtete in Richtung des Nikolaiortes. Die Zeugen gaben der alarmierten Polizei schließlich den entscheidenden Hinweis, dass der Täter an der Bushaltestelle "Nikolaiort" in einen Bus eingestiegen war. Die Beamten stoppten den Bus in der Johannisstraße und nahmen den Räuber vorläufig fest. Dabei bemerkten die Polizisten, dass der Mann nur einen Schuh trug. Wie sich später herausstellte, hatte er seinen anderen Schuh beim Umziehen in dem Hinterhof zurückgelassen. In einer anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten eine Kette des 22-jährigen Opfers. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Mann einem Haftrichter vorgeführt. Er legte ein Geständnis ab und der Richter schickte ihn in Untersuchungshaft.

