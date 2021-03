Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mehrere Autos zerkratzt

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte zerkratzten in dem Zeitraum vom 13.03.2021, 13 Uhr bis 14.03.2021, 10 Uhr insgesamt sechs PKW. Die betroffenen Fahrzeuge waren im Tatzeitraum in der Dammstraße geparkt. Durch die Tat entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 6000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell