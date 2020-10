Polizei Bochum

POL-BO: Rollerfahrer (55) bei Unfall schwer verletzt

Bochum (ots)

In Bochum im Bereich Kemnader Straße / Hansstraße kam es am 13.10., gegen 15.15 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 32-jähriger Autofahrer fuhr, nach bisherimgen Stand, auf der Kemnader Straße in Richtung Kosterstraße. Im Bereich Hansstraße hielt er kurz am Fahrbahnrad an, um anschließend mit dem Pkw zu wenden und weiter auf der Kemnader Straße in Richtung Heinrich-König-Straße zu fahren.

Dabei kam es in Höhe der Hausnummer 50 zu einer Kollision mit einem 55-jährigen Rollerfahrer aus Herdecke. Diese war ebenfalls auf der Kemnader Straße in Richtung Kosterstraße unterwegs.

Der Rollerfahrer wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

