Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mehrere Autospiegel beschädigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (19.09.2021) gegen 01.05 Uhr wurden in der Straße Hunklinge an zwei VW-Transportern und einem Ford Transit die Außenspiegel beschädigt. Ein Anwohner hatte zunächst mehrere laut schreiende Jugendliche gehört, die sich, als er aus dem Fenster schaute, in Richtung Löwentorstraße entfernten. Kurz darauf hörte der Anwohner zwei laute Schläge. Bei einer Überprüfung der Örtlichkeit konnten bislang drei beschädigte Fahrzeuge festgestellt werden. Eine Beschreibung der Jugendlichen konnte nicht erlangt werden, es soll sich jedoch um eine fünfköpfige Gruppe gehandelt haben. Zeugen sowie eventuelle weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903600 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell