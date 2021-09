Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Geschäfte eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Steinhaldenfeld (ots)

In der Nacht zum Samstag (18.09.2021) brachen unbekannte Täter in der Steinhaldenstraße in die Geschäftsräume zweier Steinmetzbetriebe sowie einer Gärtnerei und eines Blumengeschäfts ein. Die Täter gelangten mutmaßlich in der Zeit von 01.30 bis 07.30 Uhr jeweils durch Aufhebeln einer Türe oder eines Fensters in die Räumlichkeiten der Geschäfte und durchsuchten diese. Aus einem der Geschäfte wurde eine Geldkassette entwendet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903600 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

