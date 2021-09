Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Länderübergreifender Sicherheitstag

Stuttgart (ots)

Anlässlich des vierten länderübergreifenden Sicherheitstags zur Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum waren von Freitag auf Samstag (17./18.09.2021) über 100 Stuttgarter Beamte der Schutz- und Kriminalpolizei des eingesetzt. Dabei wurde das Polizeipräsidium Stuttgart von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz unterstützt. Die Polizeibeamten kontrollierten über 500 Personen und knapp 200 Fahrzeuge. Dabei nahmen sie unter anderem auch einen mutmaßlichen Rauschgifthändler in der Stephanpassage (siehe https://t1p.de/65gq) fest. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Darüber hinaus erhielten über 30 Personen Platzverweise, fünf mussten sogar in Gewahrsam genommen werden. Die Beamten stellten zahlreiche Straftaten fest, darunter waren 23 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, sechs Verstöße gegen das Ausländerrecht sowie drei waffenrechtliche Verstöße. Sie ahndeten zudem 40 Verkehrsordnungswidrigkeiten und zwölf Verkehrsstraftaten. Eine Person war dabei unter dem Einfluss berauschender Mittel unterwegs, bei elf weiteren fehlte die erforderliche Fahrerlaubnis.

