Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Singen am Hohentwiel, Lkrs. Konstanz (28./29.05.2021) - Polizei und Stadt gehen konsequent gegen die Autoposer- und Tuningszene in Singen vor

Singen am Hohentwiel (ots)

Aufgrund der zurückliegenden Vorfälle im Zusammenhang mit der Poser- und Tuningszene in Singen (wir berichteten) waren am Freitagabend Polizei und Ordnungsamt mit starken Kräften in der Innenstadt präsent. Erneut war ein starker Zulauf von Fahrzeugen aus dem ganzen süddeutschen Raum und der Schweiz an den Szenetreffpunkten ab 21.00 Uhr zu verzeichnen. Durch Absperren entsprechender Örtlichkeiten und konsequentes Einschreiten konnten größere Ansammlungen verhindert werden. Teilweise kam es zu Verlagerungen auf Nebenschauplätze. Insgesamt wurden fünf Straftaten mit Verkehrsbezug und 16 Ordnungswidrigkeiten zur Anzeige gebracht. Der Oberbürgermeister der Stadt Singen, Herr Häusler, machte sich vor Ort ein Bild des Geschehens (AM).

