Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Schramberg/Lkrs. Rottweil (27./28.05.2021) - Weißen Audi angefahren und geflüchtet

Schramberg (ots)

Ein Fall der Unfallflucht wurde der Polizei am 28.05.2021 in Schramberg gemeldet. Eine 30-Jährige parkte am Donnerstag um 22.00 Uhr ihren Audi auf einem öffentlichen Parkplatz in der Straße "Am Felsenkeller." Am Freitag gegen 07.00 Uhr wurden zunächst Unregelmäßigkeiten in der Fahrzeugelektronik bemerkt. Bei einer Nachschau konnten Beschädigungen an der Fahrzeugfront festgestellt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Schramberg unter der Telefonnummer 07422/27010 entgegen (AM).

