Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Konstanz/Lkrs. Konstanz (29.05.2021) - Schlägerei am Schänzlepark - Zeugen gesucht

Konstanz (ots)

Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es am frühen Samstagmorgen um 03.38 Uhr in der Straße Winterersteig in Höhe des Schänzleparks gekommen. Zwischen einem 25-Jährigen, einem 26-Jährigen, einem 27-Jährigen sowie drei weiteren Personen kam es zunächst zu einer verbalen Streitigkeit in deren Verlauf der 26-Jährige eine Kopfnuss und einen Fußtritt ins Gesicht bekam. Der 25-Jährige wurde ebenfalls aus der Personengruppe heraus angegriffen und zu Boden gestoßen. Beide Personen wurden durch den Vorfall leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung war nicht erforderlich. Die dreiköpfige Tätergruppe konnte unerkannt flüchten. Sachdienliche Angaben nimmt das Polizeirevier Konstanz unter der Telefonnummer 07531/995-2222 entgegen (AM).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell